4.442 Neuinfektionen in Niederösterreich

274 Covid-Patientinnen und Patienten wurden Behördenangaben zufolge in Kliniken im Bundesland behandelt. Das waren um 28 weniger als am Samstag. 245 an Covid-Erkrankte befanden sich auf Normal-, 29 (plus eins) auf Intensivstationen. Binnen 24 Stunden wurden fünf weitere Todesfälle verzeichnet.

Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) war der größte Cluster jener in einer Asylbetreuungsstelle im Bezirk Baden mit unverändert 94 Infizierten. Auf 77 angestiegen ist die Zahl der positiv Getesteten in der Justizanstalt Hirtenberg, ebenfalls im Bezirk Baden. Weiterhin 84 betrug die Zahl der aktiven Fälle in einer im Bezirk Scheibbs ansässigen Produktionsfirma. Neu hinzugekommen sind 31 Erkrankte in einem gleichartigen Unternehmen im Bezirk Neunkirchen.