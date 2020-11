Das bedeute für mehr als 45.000 Schülerinnen und Schüler, dass sie in den kommenden vier Wochen "von zu Hause aus unterrichtet werden".

Für Mädchen und Burschen der Unterstufe bestünden an den Bildungseinrichtungen verschärfte Sicherheitsbestimmungen, erinnerte Teschl-Hofmeister. Schulen und Kindergärten seien unter besonderen Rahmenbedingungen weiterhin geöffnet. Es werde weiterhin alles darangesetzt, "den Schulbetrieb so normal, aber auch so sicher wie möglich aufrecht zu erhalten", betonte Teschl-Hofmeister in einer Aussendung.