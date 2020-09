Im Rahmen eines Forschungsprojektes sollen wichtige Erkenntnisse über den Infektionsgrad von Schülerinnen und Schülern in Österreich gewonnen werden.

Niederösterreich bekenne sich mit der Teilnahme am Monitoring-Projekt voll und ganz zu einer wirksamen Erforschung des Coronavirus, betonten Teschl-Hofmeister und Heuras. Sie wiesen am Samstag in einer Aussendung auch darauf hin, dass es im Bundesland aktuell 92 positive Corona-Fälle bei den Schülerinnen und Schülern und zehn bei Lehrerinnen und Lehrern gebe.