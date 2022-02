5.520 Neuinfektionen und 302 Patienten in Niederösterreich

In Niederösterreich sind am Samstag 5.520 Corona-Neuinfektionen registriert worden. 302 Covid-Patientinnen und Patienten wurden Behördenangaben zufolge in Kliniken im Bundesland behandelt. Das waren um 30 mehr als am Freitag. Die Zahl der Hospitalisierten lag erstmals seit 20. Dezember wieder über 300. 274 an Covid-Erkrankte (plus 29) befanden sich auf Normal-, 28 (plus eins) auf Intensivstationen. Binnen 24 Stunden wurden vier weitere Todesfälle verzeichnet.

Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gab es in der Justizanstalt Hirtenberg mittlerweile 67 positiv Getestete (plus 27), in einer Asylbetreuungsstelle ebenfalls im Bezirk Baden waren es 94 (plus 32). Von 80 auf 84 gestiegen ist die Zahl der aktiven Fälle in einer im Bezirk Scheibbs ansässigen Produktionsfirma.