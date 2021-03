Das sind um 303 weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg laut Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um sechs auf 1.514. In Quarantäne befanden sich 20.270, um 549 weniger als am Freitag.