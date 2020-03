Die Coronafälle in den NÖ Bezirken:

Amstetten 81

Baden 26

Bruck an der Leitha 18

Gänserndorf 18

Gmünd 2

Hollabrunn 2

Horn 0

Korneuburg 67

Krems an der Donau(Stadt) 1

Krems(Land) 26

Lilienfeld 9

Melk 23

Mistelbach 35

Mödling 58

Neunkirchen 52

Sankt Pölten(Land) 48

Sankt Pölten(Stadt) 16

Tulln 54

Waidhofen an der Thaya 3

Waidhofen an der Ybbs(Stadt) 2

Wiener Neustadt(Land) 5

Wiener Neustadt(Stadt) 13

Zwettl 2