Werbung

In Niederösterreichs Krankenhäusern sind am Montag 597 Corona-Patienten registriert worden. Das waren um 16 mehr als am Freitag. 36 Personen (plus sechs) wurden im Zusammenhang mit dem Virus auf Intensivstationen behandelt. 109 Intensivbetten standen der Landesgesundheitsagentur (LGA) zufolge zur Verfügung. 7.929 Neuinfektionen wurden im Bundesland gemeldet. Gleichzeitig wurden laut den Behörden drei Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.