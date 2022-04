Werbung

In Niederösterreich ist die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern am Montag leicht auf 643 gestiegen. 607 Menschen (plus vier) waren auf Normalstationen. Unverändert 36 wurden intensivmedizinisch behandelt. 123 Intensivbetten waren für Corona-Fälle frei. 2.886 Neuinfektionen und vier Todesfälle wurden laut den Behörden binnen 24 Stunden gemeldet.