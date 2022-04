Coronavirus 667 Patienten in niederösterreichischen Spitälern

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Kan Pothipan/Shutterstock.com

In Niederösterreich ist die Zahl der Corona-Spitalspatienten am Samstag um vier auf 667 gestiegen. Davon wurden 626 Personen (plus drei) auf Normalstationen und 41 (plus eins) intensivmedizinisch behandelt. Gleichzeitig wurden laut den Behörden zwölf Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet. 4.785 Neuinfektionen wurden verzeichnet.