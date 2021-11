78 Patienten auf Intensivstationen in Niederösterreich

Von den insgesamt 333 entsprechenden Betten waren nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) - wie bereits am Vortag - 85 frei. Als angespannt wurde die Lage im Landesklinikum Amstetten beschrieben, wie auch Puls24 berichtete.

Im Krankenhaus in der Mostviertler Bezirkshauptstadt wurden am Donnerstag 21 an Covid erkrankte Personen versorgt, sechs davon intensivmedizinisch. Für den Fall, dass Kapazitätsgrenzen erreicht werden würden, kommt es laut LGA zur Verlegung von Patienten in andere Landeskliniken.