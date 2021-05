79 Intensivpatienten in Niederösterreich .

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in den niederösterreichischen Landeskliniken geht weiter zurück. 79 sind es am Donnerstag laut Bernhard Jany, dem Sprecher der Landesgesundheitsagentur, gewesen, um sieben weniger als am Vortag.