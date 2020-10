Im Landesklinikum Mödling ist am Sonntag ein 88-jähriger Mann im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, teilte die NÖ Gesundheitsagentur mit. Der Patient habe an Vorerkrankungen gelitten, so Sprecher Bernhard Jany. In den niederösterreichischen Universitäts- und Landeskliniken ist die Zahl der Covid-19-Todesopfer damit auf 114 gestiegen.