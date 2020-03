88 Patienten in Niederösterreich stationär aufgenommen .

In Niederösterreich gab es am Dienstag 88 Covid-19-Patienten, die stationär aufgenommen waren. Alle fünf zur Behandlung positiv getesteter Erkrankter definierten Landeskliniken - Melk, Lilienfeld, Neunkirchen, Hollabrunn, Waidhofen a.d. Thaya - waren diesbezüglich in Betrieb. Laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding gab es zudem Patienten in St. Pölten, Krems, Amstetten und Baden.