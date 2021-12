90 Intensivpatienten in Niederösterreich

Das waren um vier weniger als am Vortag. 81 Intensivbetten waren nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) für an Covid Erkrankte frei. Auf Normalstationen befanden sich 263 Corona-Patienten. Binnen 24 Stunden wurden laut den Behörden zehn Todesfälle im Bundesland verzeichnet.

Trotz der zuletzt rückläufigen Zahl der an Covid Erkrankten auf Intensivstationen gab es bei den Wartezeiten auf Routineoperationen noch wenig Entspannung, wie auch der ORF Niederösterreich berichtete. Bezogen auf das Gesamtprogramm im Bundesland haben sich die Wartezeiten in den vergangenen Wochen "im Durchschnitt verlängert, da weniger Planprogramm durchgeführt werden kann", betonte die LGA auf Anfrage. Vereinzelt und regional unterschiedlich könnten die planbaren Operationen in der vierten Welle einigermaßen stabil aufrecht gehalten werden, hieß es.