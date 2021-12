In Niederösterreich sind am Freitag 98 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt worden. Das waren um zehn weniger als am Vortag. 75 Intensivbetten waren nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) für an Covid Erkrankte frei. Auf Normalstationen befanden sich 344 Corona-Patienten. Binnen 24 Stunden wurden laut den Behörden 17 Todesfälle verzeichnet.