Allzeit-Hoch bei Neuinfektionen in Niederösterreich

Der größte Cluster im Bundesland war - trotz eines Rückgangs von neun Infektionen - weiterhin jener im Zusammenhang mit einem Heurigenbetrieb im Bezirk Bruck a. d. Leitha. Hier gab es laut Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 70 aktive Fälle. 65 positive Tests (plus zwölf) wurden aus der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden) gemeldet, 18 (minus fünf) aus der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha).

Zwei Hotspots in Unternehmen beschäftigten den Bezirk Scheibbs. In einer Metallverarbeitungsfirma gab es 36 Erkrankungen (plus elf), bei einem Autozulieferer 41. Insgesamt 26 Fälle und damit um zwei mehr als am Tag zuvor wurden aus einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten gemeldet.