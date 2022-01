Antikörper-Therapie für Hochrisikopatienten in NÖ

Die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) startet in Ambulanzen an fünf Klinik-Standorten mit einer Antikörper-Therapie für Hochrisikopatientinnen und -patienten. Die Behandlung mittels Infusion steht einer Aussendung vom Dienstag zufolge in jedem Landesviertel - Wiener Neustadt, Stockerau, Waidhofen a.d. Thaya, Melk - und in St. Pölten zur Verfügung.