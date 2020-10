Bezirk Gmünd und Stadt Krems knapp an Rot vorbei .

Der Bezirk Gmünd und die Stadt Krems sind in der Sitzung der Corona-Kommission am Donnerstag nur knapp an Rot vorbeigeschrammt. Darauf hat LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Freitag nach einer neuerlichen Besprechung zur Covid-19-Situation mit Verantwortlichen und Experten des Landes Niederösterreich verwiesen. "Die Lage ist weiterhin ernst", sagte er.