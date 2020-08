Zu der bereits eröffneten Drive-In Teststation in St. Pölten, sollen morgen noch Standorte in Amstetten und Münchendorf (Bezirk Mödling) hinzukommen, berichtete ein Sprecher der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Das kostenlose Programm kann noch bis Freitag von allen Personen wahrgenommen werden, die im Zeitraum vom 7. bis 16. August nach Österreich eingereist sind. Dies betreffe nicht nur Rückkehrer aus Kroatien, sondern auch aus anderen Balkanstaaten mit hohen Infektionszahlen. Die Ergebnisse sollen laut Büro der Landesrätin bis spätestens Sonntag vorliegen. Die Anmeldung erfolge online oder unter der Gesundheitshotline 1450.

Urlauber, die nach der Frist zurückkehrten, müssten sich in behördlich verordnete Quarantäne begeben oder einem selbst bezahlten Test auf das Coronavirus unterziehen. Das Einhalten der Absonderung werde jedoch nur "im Anlassfall" kontrolliert, flächendeckende Überprüfungen fanden bisher nicht statt.

"Die meisten haben sich daran gehalten", berichtete der Sprecher. Die Zahl der Reiserückkehrer unter den sich derzeit unter Quarantäne stehenden Personen werde nicht gesondert erfasst.

Die Testkapazitäten in Niederösterreich gingen in die Tausende pro Tag und seien "bei weitem ausreichend", hieß es weiter. Mit einer Überlastung der Screeningstationen wird ebenfalls nicht gerechnet. Seit Beginn der Krise wurden in Niederösterreich laut Angaben des Landessanitätsstabes mit Stand Montagfrüh 180.482 Testungen durchgeführt.