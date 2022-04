Bisher mehrere Hundert Freitestungen über "NÖ gurgelt"

Werbung

Wie LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Freitag mitteilten, werden nun weitere Möglichkeiten zur Freitestung geprüft. Ein Pilotprojekt mit ausgewählten Apotheken im Mostviertel läuft bereits.

Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag starteten exakt 802 Personen via "NÖ gurgelt" einen Freitest-Versuch. Bei 85 Prozent gelang das Vorhaben. Aktuell können die Gurgelproben bei rund 250 Filialen der Handelskette Spar und in 34 McDonald's-Restaurants abgegeben werden. Für die ordnungsgemäße Durchführung ist es wesentlich, dass die PIN-ID des Behördenbescheides als Berechtigungsnachweis auf der Plattform "NÖ gurgelt" eingegeben wird.

Überwiegend werden in Niederösterreich für das Freitesten jedoch weiter die behördlichen Stationen herangezogen. "In den zehn behördlichen Drive-in-Teststraßen und 14 Walk-in-Stationen haben sich im Vergleichszeitraum von 8. bis 12. April 10.282 Personen für den nötigen negativen Testnachweis testen lassen. 93 Prozent hatten einen CT-Wert über 30 und konnten ihre Quarantäne verlassen", betonten Pernkopf und Königsberger-Ludwig in einer gemeinsamen Aussendung.