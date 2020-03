Bis in der Vorwoche sorgten Soldaten des Bundesheeres dafür, dass die Regale der großen Supermarkt-Ketten auch in der Coronakrise aufgefüllt sind. Nun geht es vom Supermarkt in Apotheken:

„Am Freitag haben wir die Unterstützung der Lebensmittelketten erfolgreich beendet. Ab heute unterstützen Soldaten und Soldatinnen, die sonst ihren Dienst als Bundesheerleistungssportler versehen, sowie Zivilbedienstete der Heereslogistikzentren, Pharmafirmen bei der Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit medizinischen Produkten. Österreich kann sich auf das Bundesheer verlassen“, meint Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Insgesamt sind bundesweit 90 Soldaten und Zivilbedienstete im Einsatz.

Aufgrund der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele helfen nun auch bereits fix qualifizierte Bundesheer- Olympiateilnehmer tatkräftig bei der Auftragserfüllung mit. Sie werden in den Lagern der Pharmafirmen als logistisches Personal eingesetzt und stellen gemeinsam mit dem Firmenpersonal sicher, dass Apotheken mit den benötigten Arzneimitteln versorgt werden.

In Niederösterreich packen zudem 16 Soldaten bei der Post mit an. Sie helfen in einem Lager.