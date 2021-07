Das Durchschnittsalter der in Summe 91 Infizierten beträgt 31,25 Jahre. Sechs Personen und damit um fünf mehr als am Vortag werden stationär im Krankenhaus behandelt. Insgesamt 51 Menschen sind bereits wieder genesen. Geortet wurden laut dem Büro der Gesundheitslandesrätin am Freitag auch 43 neue Delta-Verdachtsfälle.