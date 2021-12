Drei weitere Omikron-Fälle in Niederösterreich

Laut Landessanitätsstab gehen die Infektionen auf die Erstaufnahmestelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) zurück. Betroffen sind demnach zwei Asylwerber und ein Beschäftigter aus dem Bezirk Gänserndorf. Auch der erste Omikron-Fall im Bundesland war mit der Betreuungsstelle in Zusammenhang gestanden. Es hatte sich um einen in Schwechat aufhältigen Südafrikaner gehandelt.

Die Gesamtzahl der Omikron-Fälle stieg in Niederösterreich nunmehr auf neun. Sieben Personen sind bereits genesen, keiner der Erkrankten befand sich am Montag im Spital. Das Durchschnittsalter aller Infizierten betrug 29 Jahre.