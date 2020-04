Drei weitere Todesfälle in NÖ Kliniken .

Die Zahl der Covid-19-Toten in niederösterreichischen Krankenhäusern ist im Laufe des Donnerstag auf 69 gestiegen. Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding gab drei weitere Todesfälle bekannt. Demnach starben ein 84-Jähriger in Wiener Neustadt, ein 82-Jähriger in Amstetten und eine 75 Jahre alte Frau in Waidhofen a.d. Thaya.