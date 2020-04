Die 86-Jährigen starben in Waidhofen a.d. Thaya bzw. in Neunkirchen. Sie hatten dem Sprecher zufolge ebenso an einer Grunderkrankung gelitten wie eine 73-Jährige, die in Wiener Neustadt ums Leben kam. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer in niederösterreichischen Landeskliniken ist damit auf 43 gestiegen.