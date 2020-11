Die Inbetriebnahme eines zweiten Standorts in der niederösterreichischen Landeshauptstadt sei u.a. verstärkten Wartezeiten geschuldet. Diese habe es an einigen Tagen an der bisherigen Teststation in der Linzer Straße gegeben, sagte ein Sprecher von Königsberger-Ludwig.

In Schwechat soll die Teststraße nach Angaben der Stadtgemeinde mit Monatsende in Betrieb gehen. In der Gemeinderatssitzung vom Donnerstag sei der Beschluss zur Vermietung der Laufbahn sowie von Raumlichkeiten des Rudolf-Tonn-Stadions an das Land Niederösterreich einstimmig gefasst worden.

Mehrere der bestehenden Standorte - neben St. Pölten sind dies Amstetten, Mistelbach, Wiener Neustadt, Zwettl und Münchendorf (Bezirk Mödling) - könnten in den kommenden Wochen erweitert werden, betonte der Sprecher der Gesundheitslandesrätin. Bereits jetzt seien alle Stationen in winterfestem Zustand.