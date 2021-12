Einige Cluster in Niederösterreich gewachsen

In Niederösterreich sind am Sonntag einige Corona-Cluster gewachsen. Eine Steigerung um sieben auf 54 Infizierte gab es in der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden), teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. In einer gleichartigen Einrichtung in Sonnberg (Bezirk Hollabrunn) wurden 48 Fälle (plus eins) gezählt.

In der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) erhöhte sich die Zahl der Erkrankten um zwei auf 35, in einer Produktionsfirma im Bezirk Amstetten um neun auf 21. Einen Rückgang auf 31 Fälle (minus drei) gab es indes in einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn.