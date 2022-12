Werbung

Am Heiligen Abend ist bereits um 12.00 Uhr Schluss, am Christ- und Neujahrstag wird um 10.00 Uhr und damit zwei Stunden später als sonst geöffnet, teilte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag per Aussendung mit.

Grundsätzlich unverändert bleiben die Öffnungszeiten indes in den neun Landesimpfzentren. Diese haben allerdings am 24. und 31. Dezember sowie am 6. Jänner 2023 geschlossen.