In Apotheken, in denen gratis Antigentests durchgeführt wurden, wird nun PCR-getestet. Das sind rund 180 Standorte in NÖ. Eine Voranmeldung ist nötig, das Ergebnis nach 24 Stunden abrufbar.

Ein ähnliches Angebot startete die Ärztekammer. Niedergelassene Ärzte bieten Gratis-PCR-Tests an. Ob eine Anmeldung nötig ist, kann man beim jeweiligen Arzt klären. Welche und wie viele Mediziner die Tests abnehmen, wird zurzeit noch geklärt.