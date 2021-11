Häufungsfälle in Niederösterreich stabil

In Produktionsfirmen im Bezirk Amstetten wurden 18 bzw. 32 und somit um zwei bzw. drei weniger als am Vortag gezählt. In der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) gab es nach Angaben aus dem Büro vom Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 25 Infizierte (minus drei).

Die Zahl der positiv Getesteten in einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn betrug 33 (plus eins), in einem Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld 26 (plus zwei). In einer Produktionsfirma im Bezirk Neunkirchen wurden 24 Fälle (plus eins) registriert, in gleichartigen Unternehmen im Bezirk Scheibbs waren es 16 bzw. 34 (jeweils minus vier).