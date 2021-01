Im Bundesland seien bereits 18.500 Personen immunisiert worden, teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung mit.

Bisher seien die Vakzine an Bewohner und Personal in Alters- und Pflegeheimen sowie Beschäftigte in "Covid-, Intensiv- und Aufnahmestationen in den Landeskliniken" verabreicht worden, wurde nach einer Besprechung mit dem Impfkoordinator des Landes, Christof Constantin Chwojka, betont. In der laufenden Woche würden in Summe 7.500 Menschen geimpft.

Zusätzlich kämen nun weitere Pflegeeinrichtungen, wie etwa betreutes Wohnen mit Hochrisikogruppen, dazu. "Damit haben wir bis zum Ende dieser Woche den Großteil aller Alten- und Pflegeheime in Niederösterreich und jene Gruppen in der Landesgesundheitsagentur, für die dieses Virus besonders riskant ist, durchgeimpft", betonten Pernkopf und Königsberger-Ludwig.

An Personen, die bereits die erste Teilimpfung erhalten haben, soll in der nächsten und übernächsten Woche der zweite Part verabreicht werden, 18.500 Dosen stehen dafür zur Verfügung. In Kalenderwoche fünf (1. bis 7. Februar) werden 5.000 Impfdosen an niedergelassene Ärzte und gefährdetes Ordinationspersonal verteilt. Zusätzlich werden wieder 7.500 Vakzine für die zweite Dosis bereit sein.

Anschließend startet in den Kalenderwochen sechs und sieben (8. bis 21. Februar) auch die Immunisierung von über 80 Jahre alten Personen, die nicht in Heimen wohnen. Hier werden rund 24.000 Dosen erwartet, die hauptsächlich über die niedergelassenen Ärzte verteilt werden sollen.