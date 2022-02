In NÖ Spitälern ist es bisher ruhiger als erwartet

Mit 6.147 Corona-Neuinfektionen wurde am 27. Jänner ein neuer Höchststand in NÖ verzeichnet. „Laut Experten werden wir die Spitze des Berges in der Semesterferienwoche erreichen“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Dann sollen es zwischen 9.000 und 12.000 Neuinfizierte pro Tag sein.

Die Prognosen, die die Landespolitiker Mitte Jänner nannten, sind bisher aber nicht eingetroffen: Denen zufolge müssten jetzt bereits 800 Menschen mit Corona in den Spitälern behandelt werden. Zurzeit sind es nur 197, 24 befinden sich auf der Intensivstation. „Die Lage ist aktuell ruhiger als erwartet, jedoch rechnen wir noch mit einem Anstieg der Corona-Patienten“, heißt es dazu von der Landesgesundheitsagentur. Bei Personalausfällen können bis zu 250 pensionierte Kräfte in den Spitälern einspringen.

Um das Testsystem zu entlasten, hat sich NÖ nun zudem doch dazu entschlossen, Wohnzimmertests anzukaufen, sagte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Vor zwei Wochen hatte man sie noch nicht als notwendig erachtet. Diese Tests werden in den Gemeinde-Teststraßen sowie den Drive-In- und Walk-In-Teststationen verteilt.

80.000 doppelt geimpfte Landsleute müssen nun zudem mit einem „Roten Pass“ ihren Alltag bestreiten: Ihr Grüner Pass ist nach Reduktion der Gültigkeitsdauer von neun auf sechs Monate per 1. Februar ungültig geworden. Ein Erinnerungsschreiben zum Boostern, wie es Pernkopf und Königsberger-Ludwig vom Bund fordern, gab es bisher nicht.