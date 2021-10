Inzidenzwerte in Teilen Niederösterreichs weiter hoch

Spitzenreiter - auch bundesweit - war einmal mehr der Bezirk Melk mit einem Wert von 1.188. In Waidhofen a. d. Ybbs drohen indes Ausreisekontrollen.

Aktiv sind diese bereits neben dem Bezirk Melk in den Bezirken Lilienfeld (Inzidenzwert am Sonntag: 844), Amstetten (796,8) und Scheibbs (676). In Waidhofen a. d. Ybbs lag die Inzidenz bei 826,3. In absoluten Zahlen sind in der etwas mehr als 11.000 Einwohner zählenden Statutarstadt im Verlauf der vergangenen Woche 92 Corona-Fälle verzeichnet worden.

Zieht man die Impfquote aus dem Dashboard von Notruf NÖ von 58,93 Prozent heran, kommen in Waidhofen a. d. Ybbs laut Hochrisikogebiete-Erlass des Gesundheitsministeriums ab einer gemittelten Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 500 Ausreisekontrollen. Am Sonntagnachmittag lag der entsprechende Wert auf Basis von AGES-Daten bei 440,1. Hauptverantwortlich dafür sind Inzidenzdaten von unter 300, die zu Wochenbeginn verzeichnet worden waren.

Im Waldviertler Bezirk Waidhofen a.d. Thaya lag die Inzidenz am Sonntag bei 583,6, die über sieben Tage hinweg gemittelte Variante bei 526,5. Für die Region gilt allerdings bei einer Impfquote von 66,1 Prozent 700 als Schwellenwert für etwaige Ausreisekontrollen.