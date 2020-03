Seit Montag steht das soziale Leben in Niederösterreich weitgehend still. Das Coronavirus wird unser Leben auch diese Woche fest im Griff haben. Die NÖN bringt den Überblick über die Änderungen:

Ausgangsbeschränkungen. Das Haus verlassen darf man nur für unaufschiebbare Berufsarbeit, dringend notwendige Besorgungen und um anderen Menschen zu helfen. Sportstätten und Spielplätze sind geschlossen. Die Polizei kontrolliert. Gruppen werden gebeten, sich aufzulösen. Bei Zuwiderhandeln drohen Verwaltungsstrafen in Höhe von bis zu 2.180 Euro, wenn das Spielplatzverbot missachtet wird, bis zu 3.600 Euro.

Bildungseinrichtungen. Die Fachhochschulen und Unis bleiben zumindest bis nach Ostern zu. In Schulen ist der Unterricht eingestellt, die Betreuung der unter 14-Jährigen aber gesichert. Die Zeit soll mit Üben durch E-Learning überbrückt werden, neue Inhalte werden nicht vermittelt. Unklar ist, wie es mit der Zentralmatura weitergeht.

Arbeitsplatz. Die Landesverwaltung stellte weitgehend auf Homeoffice um, die Bürgerservicestellen an den Bezirksbehörden sind seit Montag zu. Bei dringenden Erledigungen muss im Vorfeld telefonisch Kontakt aufgenommen werden. Die meisten Gemeindeämter und Magistrate folgen dem Beispiel des Landes. Tausende Arbeitnehmer und Unternehmer, die Mitarbeiter kurzfristig freisetzen müssen oder Kurzarbeit beantragen wollen, meldeten sich zu Wochenbeginn, erklärt AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. AMS-Bezirksstellen bleiben offen, Arbeitslose werden aufgerufen, Online-Dienste und das Telefon zu nützen. Der Antrag auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe kann ohne persönliche Vorsprache gestellt werden.

Gastronomie. Wirtshäuser, Restaurants und Bars sind ab Dienstag komplett geschlossen. Zustelldienste gibt es weiter.

Veranstaltungen. Der NÖN-Veranstaltungskalender zeigt es: Praktisch alle Events in NÖ wurden im Laufe der Vorwoche abgesagt, seit Montag gilt ein Versammlungsverbot. Mehr als fünf Personen an einem Ort sind nicht mehr erlaubt. Seit Sonntag sind auch die Kinos zu.

Einkaufen. Laut Vertretern der Handelsketten sind alle Versorgungsgüter sind lagernd. Abgesehen von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Trafiken, Tankstellen, Drogerien, Tierfutter-Handel, Banken und Post bleiben Geschäftslokale zumindest diese Woche geschlossen.

Gesundheitsversorgung. Die NÖ Ärztekammer appelliert an Patienten, Ordinationen nur in Notfällen und nach telefonischer Abklärung oder per Mail aufzusuchen. Zudem hält das Land die 384 Intensiv-Betten frei. Für medizinisches und Pflege-Personal gibt es individuelle Urlaubs-Einschränkungen. In Kliniken, Pflegezentren und Behinderteneinrichtungen sind Besuche weitgehend verboten.

Verkehr. Der Öffentliche Verkehr in NÖ wird aufrechterhalten. Die Öffis im Verkehrsverbund Ostregion verkehren großteils nach Fahrplan. Die ÖBB haben angekündigt, den Reisezugverkehr innerhalb Österreichs auszudünnen. AUA und Laudamotion, kürzen ihr Angebot.