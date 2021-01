Wie Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage mitteilte, war die Lage an den Grenzübergängen ruhig: "Es liegen keine Meldungen von großem Anrang vor."

Verstärkt kontrolliert wird seit Samstag. Grund dafür sind die hohen Corona-Infektionszahlen in den beiden Nachbarländern. Auch am Wochenende waren größere Staus an den Übergängen zu Niederösterreich ausgeblieben.