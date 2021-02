Land Niederösterreich prüft PCR-Gurgeltests .

Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hat am Dienstag in der Sitzung der NÖ Landesregierung darüber informiert, dass der Sanitätsstab die Aufnahme von kostenlosen PCR-Gurgeltests für die eigenen vier Wände in die Teststrategie des Landes prüfe.