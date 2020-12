Am 21. und 22. Dezember gibt es dazu in fünf Gemeinden die Möglichkeit, wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf nach einer Nachbesprechung der Massentests ankündigte. Getestet wird in Amstetten, Zwettl, Wiener Neustadt, Korneuburg, und St. Pölten. Die Registrierung dafür funktioniert wieder über die Plattform Testung.at.

Die zweite Runde der Massentests in allen Gemeinden wird dann am 9. und 10. Jänner über die Bühne gehen. Finanzielle Anreize für die Teilnahme an den Massentests werden in NÖ klar abgelehnt. "Das ist ein Anschlag auf die Eigenverantwortung", fand Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl klare Worte.