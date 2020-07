Leichte Anstiege bei Clustern in Niederösterreich .

In den niederösterreichischen Coronavirus-Clustern sind die Infizierten-Zahlen auch am Montag angestiegen. Im Hotspot um eine Wiener Neustädter Freikirche wurden nach 26 am Vortag 28 direkt Infizierte gezählt, hinzu kamen acht neue Folgefälle. Hinsichtlich des Schlachtbetriebes in Eggenburg (Bezirk Horn) wurde eine weitere Folgeerkrankung verzeichnet, Entwarnung kam aus dem Stift Heiligenkreuz.