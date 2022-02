Leichtes Plus an Patienten in Niederösterreichs Spitälern

In Niederösterreich sind am Montag 4.365 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. 362 an dem Virus Erkrankte wurden nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) in Spitälern behandelt, das waren sechs mehr als am Sonntag. Davon befanden sich 25 auf Intensivstationen. 106 freie Intensivbetten standen laut LGA für Covid-Patienten zur Verfügung. Gleichzeitig wurden laut den Behörden drei Todesfälle gemeldet.