In den NÖ Kliniken waren Besuche bis jetzt nur auf der Palliativstation, bei Geburten und bei Kindern zulässig. Ziel der Neuregelungen ist es, auch weiterhin den Schutz der Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten und gleichzeitig wieder vermehrt soziale Kontakte zu ermöglichen.

Mund-Nasen-Schutz & Zugangskonrtollen

„Um die Besuche für alle so sicher wie möglich zu gestalten, müssen dennoch einige Regelungen eingehalten werden. So gibt es in den NÖ Kliniken Zugangskontrollen in Hinblick auf Krankheitssymptome und während des gesamten Besuchs ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für alle NÖ Kliniken und Pflegezentren gilt, dass in den Zimmern ein Abstand von mindestens 1 Meter zwischen den anwesenden Personen einzuhalten ist. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass dadurch eine maximale Besucherzahl pro Zimmer definiert sein kann“, so LH-Stv. Stephan Pernkopf und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Bei Eintreffen auf der Station in einem NÖ Klinikum, ist der Besuch dem Personal bekannt zu geben.

„Wir wissen, dass die Maßnahmen auch für unser Sozialleben starke Einschränkungen mit sich gebracht haben. Trotz der aktuellen Lockerungen bitten wir Sie nach wie vor alle geltenden Regelungen einzuhalten, um eine erneute Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern“, betonen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und LH-Stv. Stephan Pernkopf.