Die in den 573 Gemeinden eingerichteten 1.276 Stationen gingen um 8.00 Uhr in Betrieb. Sie werden - so wie auch am (morgigen) Sonntag - bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Rund 20.000 ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter sorgen für die Bewältigung der logistischen und organisatorischen Herausforderung. Alleine 6.000 Personen stellen die Freiwilligen Feuerwehren.

Zur freiwilligen Untersuchung berechtigt sind im Bundesland etwa 1,530.000 Personen. Angemeldet haben sich bis Freitagnachmittag laut dem Dashboard von Notruf Niederösterreich mehr als 440.000 Menschen oder über 28,8 Prozent der Zugelassenen. Spitzenreiter in Sachen Online-Vormerkungen war der Bezirk St. Pölten, wo sich mehr als 40.000 Personen via Internet für eine Untersuchung registriert hatten.

Bei den Altersgruppen hatten die Personen im Alter von 50 bis 64 Jahren deutlich die Nase vorne. Über 130.000 Vormerkungen wurden laut Dashboard in diesem Segment gezählt.

Verpflichtend ist die Anmeldung freilich nicht, sie wurde allerdings aus Gründen der Zeitersparnis empfohlen. Um Warteschlagen und Menschenansammlungen zu vermeiden, wurde den Berechtigten außerdem seitens der Heimatgemeinden in einem Infoschreiben ein zeitlicher Korridor für das Erscheinen zur Untersuchung zugewiesen.

Sollte ein positives Resultat vorliegen, erfolgt eine Überprüfung mittels PCR-Test an einer der bestehenden Drive-in-Stationen. Diese warten von Samstag bis kommenden Mittwoch mit bis 19.00 Uhr verlängerten Öffnungszeiten auf.