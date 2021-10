Gefördert wird konsequentes Lüften, nicht zuletzt soll auch Corona der Kampf angesagt werden. Der Bildungsalltag werde sich durch die Investition "noch sicherer gestalten", hoben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP) hervor.

NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak, NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (v.l.n.r.) NLK Pfeiffer

"Seit Beginn der Pandemie gilt regelmäßiges Lüften auch in unseren Schulen und Kindergärten als wichtige Maßnahme, um die Ausbreitung des Virus weiter zu verhindern. CO2-Messgeräte zeigen eine Verschlechterung der Luftqualität rasch an und animieren folglich zum Öffnen von Türen oder Fenstern", erklärten die beiden Landespolitikerinnen in einer Aussendung. Der Beschluss der niederösterreichischen Landesregierung für den Kauf wurde für kommende Woche angekündigt. Die flächendeckende Auslieferung der Geräte soll noch im Oktober erfolgen.