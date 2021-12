Reha-Zentren entlasten Akutspitäler nun auch in Wien und NÖ

Der Druck auf Intensivstationen durch Covid-19 hält an: Nach Salzburg und Oberösterreich entlasten nun auch in Wien und Niederösterreich Rehabilitationszentren die Akutspitäler. Die Reha-Zentren der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) in Bad Tatzmannsdorf, Laab im Walde, Felbring und Hochegg haben bereits Kranke übernommen oder bereiten sich darauf vor.