Erstmals betroffen sind auch die Bezirke Hollabrunn und Bruck an der Leitha, teilte der Sanitätsstab in einer Aussendung mit.

Die meisten Erkrankungen gibt es weiterhin im Bezirk Korneuburg, wo mittlerweile 24 Personen betroffen sind.

Im Bezirk Tulln wurden vier Covid-19-Erkrankungen festgestellt, in den Bezirken Mistelbach, Hollabrunn und Bruck an der Leitha jeweils eine. Insgesamt wurden in Niederösterreich bisher 496 Personen getestet, 454 davon negativ. Elf Ergebnisse sind noch offen.