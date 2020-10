Nach der Warnung vor Reisen in die Städte Wien und Innsbruck rät das niederländische Außenministerium nun auch von Reisen in die Bundesländer Niederösterreich, Vorarlberg und Tirol - mit Ausnahme von Osttirol - ab. Bei der Einreise bzw. Rückkehr aus diesen Gebieten ist eine zehntägige Heimquarantäne verpflichtend.

Auch ein negativer PCR-Test vor oder nach Ankunft in den Niederlanden hebt diese Bestimmung nicht auf. Während Wien, Niederösterreich, Vorarlberg und Nordtirol im niederländischen Ampelsystem nun als Orange gelten, wie das Außenministerium in Den Haag auf seiner Homepage mitteilte, bleibt Osttirol wie der Rest Österreichs auf "Gelb". Eine Einreise aus diesen Regionen ist ohne Einschränkung möglich. Die Quarantänepflicht entfällt auch für Reisende, die direkt aus einem "gelben" Bereich zum Flughafen Wien- Schwechat oder zum Flughafen Innsbruck reisen und von dort in die Niederlande fliegen.