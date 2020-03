Die Messe Wien hat bereits ein Betreuungszentrum mit 880 Betten für leichtere Verläufe von Covid-19 errichtet, wie gestern bekannt wurde. In Niederösterreich laufen derartige Vorbereitungen entgegen vieler Gerüchte noch nicht, heißt es vom Amt der NÖ Landesregierung auf Nachfrage der NÖN. Natürlich könne sich daran täglich etwas ändern, so ein Sprecher. Aktuell seien aber keine Lazarette in Vorbereitung – weder in Tulln noch etwa im St. Pöltner VAZ oder der Messe Wieselburg. Wie sich die Situation entwickle, sei jedoch natürlich nicht absehbar – es könne sich täglich etwas ändern.