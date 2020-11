Nach Angaben der Landesgesundheitsagentur vom Montag besteht ein Pool an ehemaligen Mitarbeitern - Ärzte und Pflegekräfte gleichermaßen - die sich freiwillig gemeldet haben, um im Ernstfall wieder Dienst zu übernehmen. Sollten vermehrt Beschäftigte kurzfristig nicht tätig sein können, würde die Reserve angezapft.

Über den Pool von Ex-Mitarbeitern in den Krankenhäusern berichtete am Montag auch die "Kronen Zeitung". LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) sah in der personellen Bereitschaft in einer schriftlichen Stellungnahme ein "Zeichen des Zusammenhalts im Dienste der Gesundheit der Menschen in Niederösterreich".

Es sei wichtig, "die Gewissheit zu haben, dass sich viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Notfall wieder zum Dienst für die Menschen melden".