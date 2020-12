Die Neubewertung der Entwicklung der vergangenen Tage habe zu keinen Veränderungen der epidemiologischen Einschätzung geführt, wurde mitgeteilt: "Es sind alle Bundesländer und ganz Österreich weiterhin mit sehr hohem Risiko bewertet."

Die Einschätzung der Corona-Kommission tabellarisch:

Regionen mit sehr hohen Risiko (rot): Bezirke im Burgenland: alle Bezirke in Kärnten: alle Bezirke in Niederösterreich: alle Bezirke in Oberösterreich: alle Bezirke in Salzburg: alle Bezirke in der Steiermark: alle Bezirke in Tirol: alle Regionen in Vorarlberg: alle Wien

Die Einschätzung der Corona-Kommission erfolgte unter Berücksichtigung des Übertragungsrisikos, der Rückverfolgbarkeit der Übertragungsketten, der Testaktivität und der Ressourcenauslastung der Spitäler, hieß es weiter. Die finale Ampelschaltung wird im Anschluss an die Kommissionssitzung auf https://corona-ampel.gv.at/ und im Teletext auf Seite 659 veröffentlicht.