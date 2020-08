Reproduktionszahl in Österreich deutlich über der Eins .

Was in den vergangenen Tagen anhand der Zahl der Neuinfektionen schon zu vermuten war, hat sich nun bestätigt. Die effektive Reproduktionszahl (R-Zahl) liegt nach der aktuellen Schätzung in Österreich deutlich über 1,0 nämlich bei 1,31. Das teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit am Freitag mit. Auch die geschätzte tägliche Steigerungsrate ist mit plus 9,9 Prozent gestiegen.