Rund 47.500 mobile Testungen in Niederösterreich .

Rund 47.500 mobile Coronatestungen sind in Niederösterreich bisher von den Rettungsorganisationen durchgeführt worden. Außerdem seien bei 288 freiwilligen Screenings in Summe 32.277 Personen untersucht worden, rechnete Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Sonntag in einer Aussendung vor.